Passagierflieger fängt bei Landung in Miami Feuer

Ein aus der Dominikanischen Republik kommendes Passagierflugzeug mit 126 Personen und Crewmitgliedern an Bord ist am Dienstag unmittelbar nach der Landung in der US-Stadt Miami in Brand geraten. Die Feuerwehr war sofort zu Stelle und verhinderte Schlimmeres, drei Personen mussten allerdings ins Krankenhaus gebracht werden.