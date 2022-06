Ausgewandert: Russland fehlen 170.000 IT-Kräfte

Subow verwies in der in den sozialen Netzwerken übertragenen Sitzung auf die westlichen Sanktionen als Ursache für den Exodus. Die Abwanderung der Spezialisten in einige Länder sei „erheblich“ gewesen, räumte der Top-Beamte ein. Um die Lücke zu stopfen, bat Subow den Föderationsrat darum, eine Gesetzesinitiative zu unterstützen, die es ausländischen IT-Spezialisten leichter macht, eine Aufenthaltsgenehmigung in Russland zu erhalten.