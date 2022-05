Russland will IT-Experten im Gefängnis rekrutieren

Der Angriff auf die Ukraine hat zu einem beispiellosen „Brain-Drain“ in Russland geführt - der Abwanderung Zehntausender Wissenschaftler und Ingenieure aus der Elektronik- und IT-Branche. Um die russische Hightech-Wirtschaft am Laufen zu halten, erwägt man nun drastische Maßnahmen: In russischen Gefängnissen sollen zur Zwangsarbeit verurteilte Häftlinge mit Know-how im IT-Bereich an private Unternehmen „verliehen“ werden. Die Tätigkeit sollen sie direkt in den 117 Arbeitslagern verrichten, die in 76 russischen Regionen betrieben werden.