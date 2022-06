Bewohnerin aus Cherson: „Nehmen einfach Leute mit“

Vitalis Leiche in Fluss gefunden

Nach einem Verhör wurden Mutter und Sohn unter einer Brücke abgesetzt - ohne den Vater. Mehr als zwei Monate lang wusste die Familie nicht, was mit ihm geschehen war. Am 9. Juni erfuhr sie, dass Fischer Vitalis Leiche auf dem Grund eines Flusses gefunden hatten, die Füße mit einem Stein beschwert.