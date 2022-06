Moskau: Österreichische Kämpfer in Ukraine getötet

Ist die Liste glaubwürdig?

Wie akkurat die Liste tatsächlich ist, ist schwer festzustellen. Klar ist, dass Russland ein Interesse daran hat, die Zahl ausländischer Kämpfer möglichst hoch darzustellen, um die eigene Propagandaerzählung von der „Aggression des Westens“ aufrechtzuerhalten. Jedenfalls kämpfen auch auf russischer Seite ausländische Söldner in der Ukraine. So erklärte ein europäischer Beamter laut Nachrichtenagentur AFP, dass bis zu 20.000 Söldner der russischen privaten Militärfirma Wagner Group sowie aus Syrien und Libyen an der Seite Moskaus in der Ukraine kämpfen.