Tiroler Jugendliche (15) seit Tagen verschwunden

Laut Polizei sei die 15-Jährige am Freitagabend gegen 21.30 Uhr zu einem Spaziergang von Seefeld ins benachbarte Reith aufgebrochen. Seither ist die Jugendliche nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Eine Spur gibt es laut den Ermittlern. „Das Handy der Vermissten war zuletzt am Samstag gegen 10.50 Uhr in Kufstein eingeloggt“, hieß es.