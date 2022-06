Motorradfahrer prallte beim Überholen gegen Lkw

Lkw bog nach links ab

Im Gemeindegebiet von Kichdorf in Tirol setzte der Motorradfahrer einen Überholvorgang an, als der LKW nach links in eine Gemeindestraße einbog. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem linken vorderen Reifen des LKW und kam zu Sturz. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen im Bereich des rechten Unterschenkels und des Brustkorbes zu. Nach der notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Verletzte von der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann verbracht.