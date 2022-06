Heiße Debatte um einen 50-Millionen-Kredit

Das Spekulationsverbotsgesetz schreibt ganz klar vor, dass bei den Finanzen Risiken abgebaut und minimiert werden müssen“, betont der Klagenfurter FP-Chef Gernot Darmann in Anspielung auf eine Finanztransaktion der Stadt. Diese hatte für das geplante Vitalbad einen Kredit in Höhe von 50 Millionen aufgenommen und in einen Spezialfonds „geparkt“.