Radfahrverbot auf B189 kommt nun doch nicht

Weiterhin anstellen hinter einem Radfahrer heißt es speziell für Lkw an engen Stellen der B189 zwischen Imst und Nassereith. Die Staubildung ohne ersichtlichen Grund ist auch für Pendler eine verhasste Situation, sollte aber ein Ablaufdatum haben. Dann nämlich, wenn der asphaltierte, oft parallel verlaufende Radweg, fertiggestellt ist. „Dann wird auf der Bundesstraße ein Radfahrverbot kommen“, hieß es damals auch von betroffenen Bürgermeistern. Auch die so genannte Fernpassstrategie des Landes sah eine Verbannung der Biker von der Straße vor. Der nagelneue Radweg, in den der hiesige Tourismusverband immerhin eine Million Euro investierte, wurde bereits 2020 feierlich eröffnet.