Gegen Lkw gekracht: Lenker bei Überschlag verletzt

Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 3 Uhr. Der 22-jährige Deutsche fuhr mit seinem Pkw auf der B178 Loferer Straße in Richtung St. Johann in Tirol, als er bei Kirchdorf vermutlich aufgrund einer Unaufmerksamkeit auf die Gegenfahrbahn kam. „Dort kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Lkw. Dadurch überschlug sich der Pkw und kam anschließend neben der Fahrbahn am Fahrzeugdach zu liegen“, berichtete die Exekutive.