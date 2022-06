Bei lauter Einsern kommt der Bundespräsident

Wenn man „sub auspiciis“, also mit lauter Auszeichnungen von der Matura bis zum Doktortitel promoviert, dann gratuliert auch der Bundespräsident. Sonja Rittchen, die in Treffling aufwuchs, nach der Matura in Spittal an der FH Krems medizinisch therapeutische Biotechnologie und an der TU Graz Biochemie und molekulare Biomedizin studiert hat, erhielt daher zum Doktortitel den Ehrenring.