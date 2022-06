Katze aus Lüftungsschacht gerettet

Ihre Neugier ist „Maya“ am Montagnachmittag zum Verhängnis geworden. Die getigerte Katzendame war in einem Wohnhaus in einen Lüftungsschacht geklettert und steckte dort fest. Eine Mieterin wurde auf das Miauen der Katze aufmerksam und alarmierte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.