Rennradler krachte in Wohnmobil - Fahrerflucht

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht im Tiroler Bezirk Imst bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe: Ein 23-Jähriger krachte am Montag in Nassereith mit seinem Rennrad in ein Wohnmobil und verletzte sich dabei. Der Lenker des Fahrzeugs hielt nach dem Unfall nicht an.