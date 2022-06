So schön wird das neue „Forza Motorsport“

Dank Raytracing soll in Kombination mit der Spielengine ForzaTech eine "lebendige Welt" entstehen, "in der alles miteinander verbunden ist - von den Oberflächen der Autos, die sich gegenseitig spiegeln, über die leuchtend rote Farbe, die von nassem Asphalt reflektiert wird, bis hin zu lebensnaher Licht- und Schattensimulation", so das Versprechen der Entwickler.