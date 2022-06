W.o. im Westen | Kampf im Osten

Kampf im Osten. Längst ist in der ÖVP nur noch weniges sicher. Aber eines ist sicher sicher: Johanna Mikl-Leitner wird zu den nächsten niederösterreichischen Landtagswahlen antreten. Die stehen so wie in Tirol und Salzburg nächstes Jahr an, vermutlich wird im größten Bundesland im Osten Ende Jänner gewählt. Mikl-Leitner, mit 58 Lebens- und erst 5 Landeshauptmann-Dienstjahren noch alles andere als pensionsreif, muss aber ebenfalls ein Kurz-Ergebnis verteidigen. Sie kam 2018 auf knapp 50 Prozent der Stimmen und erreichte im Landtag eine absolute Mehrheit. Es gilt aus heutiger Sicht als ausgeschlossen, als ÖVP-Kandidat ein derartiges Ergebnis wieder zu erreichen. Umso kämpferischer zeigt sich Mikl-Leitner. Sie gibt nun in der Diskussion um Teuerungs-Erleichterungen besonders Gas und treibt die türkis-grüne Regierung zu mehr Tempo und Engagement an. Dabei listet Mikl-Leitner via „Krone“ gleich einen ganzen Anti-Teuerungs-Forderungskatalog auf - von Unterstützungszahlungen für bedürftige Menschen, einem „spürbaren Teuerungsausgleich zur raschen, breiten Entlastung auch für den arbeitenden Mittelstand“ bis zur Erhöhung der Familienbeihilfe. Auch für die Abschaffung der kalten Progression spricht sich die niederösterreichische Landeshauptfrau aus. Manches, davon darf man ausgehen, wird umgesetzt. Ob es reichen wird, der schwer kriselnden ÖVP und Mikl-Leitner wieder Aufwind zu bescheren - das darf bezweifelt werden.