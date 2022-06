Nach 65.000 Kilometern mit dem Rad über die Anden

4000 Meter Höhe

All das führte dazu, dass er seine Aufenthaltsgenehmigung für Peru bis auf den letzten Tag ausreizen musste. Im Endspurt schaffte er es dann doch noch rechtzeitig zum Grenzübergang Desaguadero. „Die Hochebene, das Altiplano, setzt sich in Bolivien fort. Man bewegt sich konstant in Höhen um die 4000 Meter.“