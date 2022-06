Friseur im Mühlviertel sammelt Haare für das Meer

„Wir sind schon lange auf vielen Ebenen nachhaltig unterwegs. Die abgeschnittenen Haare zu verwerten, war nur das letzte Zahnrad, das mir noch fehlte“, erzählt Ralph Hehenberger (43). Er ist Chef eines Friseursalons in Hofkirchen im Mühlkreis. Es gibt Photovoltaik am Dach und Wassersparregler, auch das Warmwasser wird mithilfe der Sonne aufbereitet.

Und nun rettet das Team des umweltbewussten Friseurs auch noch die Weltmeere: „Wir sammeln alle abgeschnittenen Haare, die wir nicht für die Perücken-Herstellung verwenden können“, so Hehenberger.