Männergewalt: Mehr Geld für wirksamen Schutz

Gewaltambulanzen ohne Verpflichtung zur Anzeige

In Österreich können in diesem Kontext Gewaltambulanzen helfen. Dort werden durch gerichtsmedizinische Untersuchungen Beweise für die Gewalttaten gesichert, ohne dass Opfer Anzeige erstatten müssen, wenn sie das nicht wollen. Die Untersuchungsergebnisse werden stattdessen in einer Beweisdatenbank gesammelt. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt doch zu einer Anzeige und einem Gerichtsverfahren kommen, können sie abgerufen werden, damit der Täter nicht aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird. Solche durchgängig geöffneten Gewaltschutzambulanzen brauche es in jedem Bundesland, betonen Yildirim und Pawlata.