Freundin mit Messer getötet, von Brücke gestürzt

Klappmesser sichergestellt, Motiv unklar

Bei der Tatwaffe handelt es sich offenbar um ein Klappmesser. Es konnte am Tatort sichergestellt werden. „Das Motiv sowie die näheren Umstände sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen“, so die Kriminalisten weiter. Eine Obduktion der Leichen wird noch am Dienstag an der Innsbrucker Gerichtsmedizin durchgeführt.