Urlaubsbuchungen stimmen Touristiker optimistisch

Die Hotels seien mit höheren Energie- und Lebensmittelpreisen konfrontiert, die sie weitergeben müssten, räumte Weddig ein. „Es ist ein großes Thema, mit dem sich die Urlauber beschäftigten, wir haben das aber nicht nur in Österreich, sondern in der ganzen Welt - in Relation haben wir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“, so die Tourismuswerberin. „Das ist kein österreichisches Problem, sondern ein globales, zumindest ein europäisches“, bekräftigte Hörl. „In Ungarn sind wir bei zehn Prozent Inflation, in Tschechien bei 13 Prozent, im EU-Schnitt bei acht Prozent und in Österreich bei sieben Prozent“, strich Weddig als - relativen - Wettbewerbsvorteil hervor.