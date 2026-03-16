Regeln, Fahrer und Fans! Max Verstappen teilt aus

Falls eine Kehrtwende nicht gelingt, blickt Verstappen pessimistisch in die Zukunft. „Das wird den Sport irgendwann ruinieren. Es wird ihnen noch auf die Füße fallen“, so der Niederländer, der sich dann auch in Richtung der Fans wendet: „Vielleicht gefällt es manchen Fans, aber sie verstehen nichts vom Racing. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was die echten Formel-1-Fans wollen.“