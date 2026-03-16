Regeln, Fahrer und Fans! Max Verstappen teilt aus

Der Frust bei Red-Bull-Pilot Max Verstappen wird immer größer. Nachdem das Rennwochenende für den Niederländer in China in einem Desaster geendet hatte, holte er nun zu einem Rundumschlag aus. Wenn man die aktuellen Regeln nicht ändert, würde man die Formel 1 ruinieren, mahnt der ehemalige Weltmeister.
Kurz vor Ende des Rennens in Shanghai musste Verstappen am Sonntag seinen Boliden in der Boxengasse abstellen. Es war der unrühmliche Tiefpunkt eines frustrierenden Wochenendes für den ehemaligen Serien-Champion.
Dabei ist es nicht alleine die Performance in China, die den Niederländer frustriert. Für Ärger sorgen vor allem die neuen Regeln in der Formel 1. Vor allem die neue technische Ausrichtung – inklusive höherem Anteil elektrischer Leistung – wird von Verstappen heftig kritisiert.
Ansage an Formel-1-Chef und Fans
„Einige werden sagen, dass alles großartig ist, weil sie Rennen gewinnen. Das ist auch verständlich. Wenn du einen Vorteil hast, warum solltest du ihn aufgeben? Man weiß nie, ob man noch einmal ein so gutes Auto bekommt“, zeigt der 28-Jährige etwas Verständnis, warum einige Teams und Fahrer die Kritik nicht teilen.
Allerdings ist der Niederländer sicher, dass der größere Teil des Fahrerfelds seine Meinung teilt. „Wenn man mit den meisten Fahrern spricht, ist es nicht das, was wir mögen.“ Deshalb habe er sich auch schon an Formel-1-Chef Stefano Domenicali gewandt.
Falls eine Kehrtwende nicht gelingt, blickt Verstappen pessimistisch in die Zukunft. „Das wird den Sport irgendwann ruinieren. Es wird ihnen noch auf die Füße fallen“, so der Niederländer, der sich dann auch in Richtung der Fans wendet: „Vielleicht gefällt es manchen Fans, aber sie verstehen nichts vom Racing. Und ich glaube auch nicht, dass es das ist, was die echten Formel-1-Fans wollen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.