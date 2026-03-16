Rangnick-Verlängerung? „Vereinbart, dass …“

Rangnick: Team kann bei WM „für Aufsehen sorgen“

Mit Stefan Oesen steht Rangnick noch ein weiterer Co-Trainer voll zur Verfügung. „Wir bereiten uns so gut wie möglich auf den Lehrgang vor und versuchen dann, die Mannschaft bis zur WM in Bestform zu haben“, erklärte der Teamchef. „Hoffentlich bleiben die Spieler gesund. Ich sage immer wieder: Wenn wir alle halbwegs an Bord haben, können wir auch bei dieser WM richtig für Aufsehen sorgen und hoffentlich dann auch noch weiter kommen als bei der EURO.“