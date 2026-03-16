Odermatt verrät: „Hatte Poster von dir im Zimmer!“

Selbst der große Dominator Marco Odermatt hat sich vor Ski-Idol Alexis Pinturault verneigt. Nachdem der Franzose seinen Rücktritt nach Ende der Saison angekündigt hat, reagiert Odermatt emotional.
Auf Instagram postet der Schweizer eine Story, in der er selbst in jüngeren Jahren neben Pinturault auf dem Stockerl steht. „Als Kind hatte ich ein Poster von dir in meinem Zimmer“, verrät Odermatt dabei und fährt fort: „Einige Jahre später hatten wir unsere ersten sportlichen Kämpfe und du wurdest zu meinem ersten Rivalen und zu einem Freund.“
Eine beeindruckende Karriere
Ein Ritterschlag für den Franzosen durch den großen Dominator der vergangenen Ski-Weltcup-Jahre. Aber eine durchaus verdiente Würdigung. Im Laufe seiner Karriere entwickelte sich der Franzose zu einem der komplettesten Skifahrer seiner Generation.
Insgesamt absolvierte er 355 Weltcuprennen – nur neun Athleten standen häufiger am Start. Dabei feierte Pinturault 34 Siege und stand insgesamt 77 Mal auf dem Podest. Seine Erfolge verteilten sich auf Riesenslalom, Kombination, Slalom, Super-G und Parallelrennen. Besonders in der Kombination dominierte er jahrelang den Weltcup. Zwischen 2013 und 2020 gewann Pinturault sechs kleine Kristallkugeln in dieser Disziplin. 2021 holte er sich als Krönung auch den Gesamtweltcup.
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