Odermatt verrät: „Hatte Poster von dir im Zimmer!“

Auf Instagram postet der Schweizer eine Story, in der er selbst in jüngeren Jahren neben Pinturault auf dem Stockerl steht. „Als Kind hatte ich ein Poster von dir in meinem Zimmer“, verrät Odermatt dabei und fährt fort: „Einige Jahre später hatten wir unsere ersten sportlichen Kämpfe und du wurdest zu meinem ersten Rivalen und zu einem Freund.“