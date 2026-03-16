Helmut Ettl soll IWF-Exekutivdirektor werden

Nun wird er für den Zeitraum 1. November 2026 bis 31. Oktober 2028 als Exekutivdirektor im Internationalen Währungsfonds (IWF) nominiert. Dieses Direktorium besteht aus insgesamt 25 Personen, die für die laufende Geschäftsführung zuständig sind. Gemeinsam wählen sie auch den Chef oder die Chefin. Der IWF wurde 1944 errichtet und verfolgt das Ziel, dass die Mitglieder (derzeit fast 200 Länder) in Fragen der internationalen Währungspolitik zusammenarbeiten und sich finanziellen Beistand leisten. Eine Aufgabe ist etwa die Prüfung der Preis- und Finanzmarktstabilität sowie der Förderung von Wirtschaftswachstum der Mitglieder.