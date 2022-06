Von Zeugin gefilmt: Sprayer ging Polizei ins Netz

Fast 10.000 Euro Schaden

Dem jungen Mann werden insgesamt 38 Graffiti-Delikte im Zeitraum von Februar bis März dieses Jahres vorgeworfen. Großteils seien die Graffitis an Verteilerkästen der städtischen Kommunal- und Verkehrsbetriebe, an Werbetafeln und Hausfassaden angebracht worden, so die Ermittler weiter. Dabei sei ein Schaden in Höhe eines hohen vierstelligen Eurobetrages entstanden.