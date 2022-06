Anadi Bank verkauft und wird zu 100% digital

An wen das traditionelle Bankgeschäft der Anadi Bank verkauft wird, ist noch nicht klar. Er soll aber in „etablierte Hände“ fallen, so heißt es in der Ankündigung. Das Eigenkapital, die Banklizenz, rund 10.000 Kunden und eine Bilanzsumme von rund 500 Millionen Euro verbleiben in der „neuen“ Digitalbank. 100 der 230 Arbeitsplätze verbleiben bei der Anadi Bank, mindestens 70 werden vom Käufer übernommen. Bis Ende Juli 2022 können Interessenten ein Angebot machen, danach werde der Bieterkreis verkleinert.