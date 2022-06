Süße Äpfel oder saure Zitronen für die Autofahrer

Die Knirpse stehen am Straßenrand, bewaffnet mit Radarpistolen, und überprüfen, ob sich die Autofahrer in der Landeshauptstadt an die 30er-Begrenzung halten. Passt die Geschwindigkeit, gibt’s einen Apfel als Belohnung. Wenn nicht, wird eine Zitrone durch das Fenster gereicht. Mehr nicht. „Nimm dir Zeit für meine Sicherheit“, nennt sich die Kampagne, die auch von der Polizei unterstützt wird.