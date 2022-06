„Ein Wirkort, der über die Grenzen hinaus strahlt“

Christiane Mähr:Frau Steindl, seit 2020 gibt es unter Ihrer Leitung das „Creative Institute Vorarlberg“, das am „Campus V“ in Dornbirn eine Werkstatt zur Entwicklung der Zukunft, sie sogennannte „CampusVäre“ plant. Was kann man sich darunter vorstellen?

Bettina Steindl: Wir transformieren die Räumlichkeiten der ehemaligen Sägenhallen Meter für Meter - im wahrsten Sinne des Wortes. Wir entdecken die Hallen neu und lernen, wie wir sie bestmöglich nutzen können. Als wir hier eingezogen sind, waren beispielsweise die Räume, in denen wir heute unser Büro haben, seit Jahren unbenutzt. Nachdem wir sie leergeräumt und geputzt hatten, kam eine nahezu intakte Substanz zum Vorschein - nur ein Internetanschluss fehlte. Nach wie vor gibt es aber auch Räumlichkeiten, zu denen man regelrecht vordringen muss, bevor man sie überhaupt nutzen kann. Und das alles, während andere Räume und Hallen vermietet sind. So gibt es zum Beispiel ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, von denen manche bereits seit 30 Jahren dabei sind. Wenn wir ein Problem haben - sei es ein nicht funktionierendes Licht oder ein fehlender Türstopper -, gehen wir einen Stock tiefer und uns wird unkompliziert und freundschaftlich geholfen. Oder um es mit den Worten des Archivars von F.M. Hämmerle zu sagen (Anm.: Die Hallen waren früher im Besitz des Textilunternehmens): „Innovativ waren wir immer schon, nur haben wir früher tüfteln dazu gesagt.“ Das ist so passend. Auch weil wir Zukunft nur schreiben können, wenn wir die Vergangenheit kennen.