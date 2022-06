Frau (72) mit Rollator von Lkw überrollt - tot

Laut ersten Erkenntnissen der bayrischen Polizei wartete der Lkw eines Logistikunternehmens in Kempten vor einer roten Ampel. Beim Umschalten auf Grün fuhr der Truck an, wobei der 42-jährige Fahrer eine Fußgängerin mit ihrem Rollator übersah. Diese querte - laut Polizei widerrechtlich, also bei Rot - vor dem Lkw die Fahrbahn und wurde in der Folge erfasst, überrollt und tödlich verletzt.