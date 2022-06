Fünf Prozent

Vor einem Luxustempel am Wiener Kohlmarkt steht eine Menschenschlange und wartet geduldig auf Einlass. Für ein Minitäschchen werden einige von ihnen locker 1790 Euro hinblättern. Fünf Kilometer Luftlinie entfernt vor einem Sozialmarkt in Erdberg: Auch hier warten Menschen geduldig, bis sie an der Reihe sind. Seit die Teuerung einen Sprung gegen zehn Prozent gemacht hat, wird es für sie immer enger. Brot, Butter, ein bisschen Käse. Hier kostet alles nur einen Bruchteil. Später an diesem Tag werfen Tausende Supermärkte in ganz Österreich unverkaufte, frische Lebensmittel tonnenweise weg. Versiegelt in Plastikkisten, damit „Dumpster“ sie nicht retten können. Ist in Österreich nämlich verboten.