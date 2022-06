SPÖ wagt Vorstoß, um Energiepreise zu senken

„Alles wird teurer, nur die Ausreden werden billiger“, übte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Mittwoch nicht nur Kritik an der Bundesregierung, sie hatte auch Vorschläge parat, wie man die Österreicher in der derzeit grassierenden Energiekrise entlasten könnte. Auch eine Verschiebung der geplanten CO2-Steuern stellt sie dabei in den Raum.