Betrunkener Brutalo schlug Frau spitalsreif

Was der 32-Jährige als Partnerschaft empfand, war für das spätere Opfer nach eigenen Angaben eigentlich nur eine Affäre. Obwohl die Liaison bereits vorüber war, klingelte der Mann eines Morgens um 5 Uhr sturzbetrunken (mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut) an der Haustüre seiner Angebeteten. Die Frau sagte ihrem ehemaligen Liebhaber, dass er sich ein Taxi nehmen und nach Hause fahren solle. „Da rastete er aus, packte mich, schleuderte mich aufs Bett und begann dann sofort wie verrückt mit den Fäusten auf meinen Kopf einzuschlagen“, schilderte das Opfer jetzt vor Gericht in Eisenstadt.