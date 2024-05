Polen fordert Sondergipfel für engere Kooperation

Polen will nach Worten von Staatschef Andrzej Duda in seiner EU-Ratspräsidentschaft 2025 die europäischen Beziehungen zu den USA und zur Ukraine voranbringen. Das sagte Duda am Mittwoch in Warschau in einer Rede zum 20. Jahrestag des polnischen Beitritts zur Europäischen Union. Dazu sollen zwei außerordentliche Gipfel stattfinden.