Rot-blaue Schlammschlacht mitten im Wahlkampf

Babler zeigt sich nach seiner Premiere vor dem Rathaus als SP-Chef im Gespräch mit der „Krone“ überwältigt. „Gewaltig, was wir geschafft haben, und wir haben enormes Mobilisierungspotenzial.“ Er ortet eine gute Stimmung in der gesamten Partei. „Aber das Gemeinsame ist mein Grundverständnis von Politik. Das wird den Erfolg auch ausmachen.“ Entgegen der Expertenmeinung sieht er seine Partei im Aufwind. „Wir gewinnen Wahlen. Und zwar nicht nur in Städten wie in Salzburg, sondern auch in Landgemeinden. In Innsbruck haben wir uns bei den Bürgermeisterwahlen verdoppelt.“