Schubertiade begeisterte und langweilte

Am Montagnachmittag gab es im Hohenemser Markus-Sittikus-Saal die erneute und erneut höchst erfreuliche Begegnung mit dem österreichischen Minetti-Quartett. Schuberts letztes Streichquartett in G-Dur, an sich schon ein Werk mit starker Ausdruckskraft, reizten die zwei Damen und zwei Herren bis an die Grenzen der Intensität aus. Dichte Klangballungen, ein wunderbares Cellosolo von Leonard Roczek oder das spukhafte Scherzo seien erwähnt.