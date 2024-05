ÖTV-Ass Paszek behält in Nottingham die Nerven

In der vorigen Woche konnte sich Tamira Paszek in Nottingham zwar an der Seite der Schweizerin Valentina Ryser beim ITF-W35-Turnier den Doppeltitel sichern, im Einzel war für die Vorarlbergerin allerdings im Halbfinale Endstation. In dieser Woche will es die 33-Jährige in England besser machen. Der Auftakt ist – nach Startschwierigkeiten – geglückt.