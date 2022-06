HG Lab Truck: Zivilprozess nach „Marathon“ vertagt

Fronten verhärtet

Erste Zeugenaussagen machten die verhärteten Fronten zwischen den beiden Parteien offensichtlich. Den Abschluss machte Ralf Herwig, der die operativen Agenden der HG Lab Truck, Tochterfirma der in Kirchberg (Bezirk Kitzbühel) ansässigen HG Pharma, im Juni 2021 an seine Frau übergeben hatte. Ausführlich befragt wurde Herwig zu den gestellten Gegenforderungen in der Höhe von rund 730.000 Euro. Diese würden sich aus dem Verleih des Lab Trucks - einem mobilen Testlabor und dem damaligen Aushängeschild des Unternehmens - an die klagende Partei ergeben, sowie aus Schulungen und Druckkosten ergeben, erklärte Herwig. Ferner führte er anhand von Beispielen Unstimmigkeiten bei der Rechnungslegung an. Sowohl die „Position, die Menge und der Preis der gelieferten Waren“ habe sich verändert. Außerdem sei auch kontaminierte Ware geliefert worden, so Herwig weiter.