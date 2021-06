„Es wird sich zeigen, dass alles korrekt war“

Also lief alles reibungslos?

Da wir sehr gründlich gearbeitet haben, konnten wir den Beginn der bevorstehenden zweiten Welle bereits in den Daten abbilden. Das hatte man uns am Anfang nicht glauben wollen, daher haben wir alle Ergebnisse nochmals extern gegenprüfen lassen. Wir behielten leider recht, die Zahl der Infizierten stieg auch bundesweit stark an. Übrigens waren wir es, die die britische und südafrikanische Variante entdeckt haben und so einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung in Tirol leisten konnten.