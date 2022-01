Causa Labtruck: Jetzt ist Rechnungshof am Zug

In Turbulenzen geriet im Vorjahr die HG Labtruck, ein wichtiger Systempartner des Landes bei der Bewältigung der im Herbst 2020 ausgerufenen Testoffensive. Das Land hatte den Auftrag für flächendeckende Testungen beziehungsweise deren Auswertung an die HG Pharma bzw. deren Tochterunternehmen HG Labtruck vergeben – ohne Ausschreibung, was zu massiver Kritik der Opposition im Landtag führte. Es ging um rund 16 Millionen Euro.