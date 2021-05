Falsche PCR-Tests in Tirol: „Stimmt alles nicht!“

„Er wurde von der Firma über den Tisch gezogen“

Die Partnerschaft mit dem Salzburger Unternehmen habe Herwig aufgekündigt. „Am Anfang gab es eine Kooperation, weil er keinerlei Kontakte in der Welt hatte. Doch mit der Zeit hat er entdeckt, dass die Firma keine marktüblichen Preise hatte und Qualitätsmängel in den Produkten aufgetreten sind. Die Utensilien kosteten teils das Mehrfache, er wurde über den Tisch gezogen. Zudem hat er Rechnungen erhalten, auf denen immer dieselbe Rechnungsnummer stand. Dann hat er die Reißleine gezogen und sich die Materialien selbst am internationalen Markt zu günstigeren Konditionen besorgt. Das Salzburger Unternehmen war nicht erfreut, denn immerhin hat es mit Herwig seinen besten Kunden verloren“, verdeutlicht er.