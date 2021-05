HG Pharma: Platter verteidigte Auftragsvergabe

Den Landtagsparteien waren am Vortag zwei Verträge des Landes mit der HG Pharma bzw. ihrer Tochterfirma HG Lab Truck GmbH übermittelt worden. Für Liste Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider ging daraus hervor, dass das Land den Vertrag mit der Firma unterschrieben hatte, obwohl diese zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bestanden habe. Am 7. Oktober 2020 wurde der erste Vertrag unterfertigt, die Firmenbucheintragung erfolgte aber erst eine Woche später. Zudem stieß sich die Liste Fritz an der „Notvergabe“ - also der Auftragsvergabe ohne Ausschreibung. Denn Mitte Jänner wurde vom Justizministerium mitgeteilt, dass „Notvergaben“ nicht durchzuführen seien, ein zweiter Vertrag mit dem Labor wurde aber Ende März unterfertigt.