Wirbel um Tests: HG Pharma legt den Vertrag offen

Schlagartig vervielfachten die beiden Labtrucks im vergangenen Herbst die Testkapazitäten in Tirol. Bis zu 3500 PCR-Tests pro Mobil sind in einem 7/24-Betrieb möglich. „Auswertung von Abstrichen von getesteten Personen sowie Übermittlung der Testergebnisse an den Auftraggeber“, so die genaue Leistungsbeschreibung. „Grundsätzlich stellt das Labor den Screeningteams die valide Präanalytik zur Verfügung. Als medizinischer Verantwortlicher fungiert ein entsprechend qualifizierter Arzt bzw. Ärztin“, heißt es in den näheren Bestimmungen zur Abwicklung der Tests.