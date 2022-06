Ausbildungsoffensive für Elementarpädagogik

In Sachen Kinderbetreuung hat Vorarlberg nach wie vor großen Aufholbedarf. Mit dem neuen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz wurden zwar bereits die Weichen für einen Ausbau der Betreuungsinfrastruktur gestellt, allerdings bleiben noch einige Fragen offen. Die wohl wichtigste: Woher soll das Personal kommen, um den wachsenden Bedarf zu decken? ÖVP und Grüne haben daher in der Sitzung des Kultur- und Bildungsausschusses den Antrag auf eine Ausbildungsoffensive im Bereich der Elementarpädagogik gestellt - dieser wurde einstimmig abgesegnet. In einem nächsten Schritt wird nun die Möglichkeit eines zweiten Ausbildungsstandortes im Raum Bregenz geprüft. Zudem sollen Hürden abgebaut werden: „Wir müssen die Ausbildung kostenfrei und niederschwellig zugänglich machen“, so Grünen-Bildungssprecherin Eva Hammerer.