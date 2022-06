Sexarbeit: Vereine üben herbe Kritik an Polizei

„Polizei mietet Privatwohnungen an“

Den Verantwortlichen ist nicht nur die oft „stigmatisierende Darstellung von Sexarbeit in den Medien“ ein Dorn im Auge, sondern sie üben auch Kritik an der „fragwürdigen Vorgehensweise“ der Exekutive. „Die Polizei geht mittlerweile dazu über, Privatwohnungen anzumieten, um verdeckte Ermittlungen durchzuführen. Ein Tiefpunkt der Polizeiarbeit, der uns hinterfragen lässt, ob diese Vorgehensweise im Rahmen des Verwaltungsrechtes gerechtfertigt und mit den eigentlichen Aufgaben der Exekutive in Einklang zu bringen ist“, verdeutlichen Mitarbeiterinnen von iBUS.