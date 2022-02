Sexarbeit in Tirol ist nach wie vor ein Tabuthema

„Es entspricht nicht der Wahrheit, dass dieses Gewerbe nur mit Kriminalität und Menschenhandel zu tun hat“, sagt eine Sozialarbeiterin (Name bekannt) der Innsbrucker Beratung und Unterstützung für Sexarbeiter*innen (iBUS), „die meisten unserer Klienten - sowohl Frauen als auch Männer - üben diesen Beruf aus, weil sie schlichtweg Geld benötigen. Wenn es gut läuft, kann man in kurzer Zeit gutes Geld verdienen. Zahlreiche von ihnen haben einen Migrationshintergrund und ernähren mit dem verdienten Geld ihre Familie in ihrem Heimatland - meist in Rumänien oder Bulgarien.“