„Zustände wie damals wollen wir nicht mehr haben“

Sexarbeit ist derzeit in Tirol nur in Bordellen erlaubt, dort sind Sexarbeitende an die Vorgaben der Betreiber gebunden. „Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass aufgrund des Verbotes des Straßenstriches keine Sexarbeit stattfindet. Sie findet statt, das belegen auch die steigenden Zahlen von Anzeigen bei der Polizei. Sexarbeit wird in der Illegalität praktiziert – und zwar in unsichtbaren Ecken und illegalen Wohnungsbordellen. Mit den Mitteln, die uns in Innsbruck zur Verfügung stehen, könnten wir das Thema angehen anstatt Sexarbeitende weiterhin zu kriminalisieren und damit in die Abhängigkeitsverhältnisse zu treiben“, erklärt GR Zeliha Arslan (Grüne).