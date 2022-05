Nur kurzes Winterintermezzo: Mai mit Rekordwärme

Bis auf rund 1600 Meter brachte die Kaltfront an ihrem Höhepunkt am Sonntag Schnee nach Tirol. „Die angezuckerten Berge werden aber gleich wieder Geschichte sein“, sagt Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst UBIMET. Und auch den dicken Pullover wird man im Lauf dieser Woche nicht mehr benötigen, denn die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 28 Grad. Das wäre dann fast eine Verdreifachung des Höchstwertes vom Sonntag – beispielsweise in Innsbruck. Und am Brenner herrschten mit Ach und Krach Plusgrade.