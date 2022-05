„Frau Holle“ schickt wieder Wintergrüße nach Tirol

Auch zum Wochenstart unbeständig

Die neue Woche startet laut ZAMG sowohl in Nordtirol als auch in Osttirol unbeständig. Der Himmel bleibt ganztags wechselnd bis stark bewölkt. Bereits am Vormittag regnet es im Oberland und am westlichen Hauptkamm zeitweise leicht, die Schneefallgrenze im Gebirge steigt auf über 2000 Meter. Am Nachmittag ist im ganzen Land mit Schauern zu rechnen. Tiefstwerte: 3 bis 6 Grad, Höchstwerte: 14 bis 18 Grad.