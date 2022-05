„Knödel“ - der heimlicher Star beim Hafenfest

Der „Bloodhound“ benötigte kaum fünf Minuten, um den zuvor versteckten Stadtchef Christian Scheider auf dem Festgelände aufzuspüren. „Er hat in den letzten drei Jahren 63 Menschen aufgespürt und das Leben gerettet. Und das nicht nur in Österreich“, so die stolze Hundeführerin Alexandra Grunow vom Tiersuchzentrum K9.