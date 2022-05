Wie der Stoffwechsel unseren Körper am Leben hält

Der Mensch besteht aus einer Vielzahl an Zellen, in denen ununterbrochen Tausende chemische Reaktionen ablaufen. Es finden Um-, Auf- und Abbauarbeiten statt, wir werden mit Wärme versorgt, können wachsen, zunehmen und uns regenerieren. Für einen reibungslosen Ablauf dieser Prozesse sorgen Hormone, Enzyme und das Nervensystem. Auch Umweltfaktoren, wie etwa die Temperatur, beeinflussen den Stoffwechsel (Metabolismus). Damit der Körper seine Aufgaben erfüllen kann, benötigt er Energie in Form von Nährstoffen, die wir mit dem Essen aufnehmen.